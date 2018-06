Violento al bar, cade l'estorsione condannato per molestie e resistenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOPORDENONE Non è estorsione minacciare il barista che non vuole darti da bere perchè sei ubriaco. Francesco Cappadona, 45 anni, di Pordenone, ieri è stato assolto all'accusa perchè il fatto non sussiste. La notte tra il 30 e 31 dicembre scorso era però incappato in altri reati che avevano determinato l'arresto in flagranza e che ieri gli hanno procurato una condanna a un anno di reclusione. A mitigare la pena è stata la remissione di querela, per quanto riguarda il reato di lesioni, da parte della barista presa a calci. Per la...