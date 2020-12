INCIDENTE

PORDENONE Una sbandata, poi lo schianto contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il soldato americano soccorso alle 5 dei ieri mattina in via Roveredo a Pordenone, se l'è cavata con qualche contusione, ma la macchina è rimasta gravemente danneggiata e il palo è stato abbattuto. L'automobilista avrà conseguenze dal punto di vista sanzionatorio, perchè a quell'ora non poteva mettersi in viaggio se non per esigenze lavorative o di salute. L'incidente è stato segnalato al 115, che ha inviato sul posto i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Fontanafredda. Sono poi intervenuti anche i Vigili del guoco di Pordenone. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Il militare statunitense, da quanto accertato dai carabinieri, ha perso il controllo della guida. È uscito di strada terminando la corsa dopo un centinaio di metri e dopo aver abbattuto il palo della luce. Uscito da solo all'auto, durante la fase dei soccorsi era così infreddolito che i pompieri lo hanno coperto con un telo termico per evitare che andasse in ipotermia. I vigili del fuoco per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi senza rischi, hanno isolato elettricamente l'autovettura e staccato l'alimentazione del palo dell'illuminazione per poterlo rimuovere dalla strada.

