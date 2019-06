Villotta è una fornace: sfiorati i 39 gradi Sforamenti dell'ozono in quattro comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPORDENONE In tutta la provincia le temperature sono quelle proprie del continente africano. Ma ci sono state alcune località che anche ieri hanno toccato dei picchi non registrati altrove. I dati dell'Arpa, diffusi ieri come ogni giorno, hanno segnalato ad esempio come a Villotta di Chions, ai confini della zona del Sanvitese, la temperatura massima registrata sia stata di 38,5 gradi. È in assoluto il dato più alto di tutta la provincia di Pordenone. In città, invece, la colonnina si è fermata a 37,9 gradi, mentre a San Vito e...