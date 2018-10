Villanova, raccolta di firme contro la nuova casa di riposo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPORDENONE È partita nel quartiere di Villanova la petizione contro la costruzione della nuova casa di riposo che dovrebbe trovare posto vicino alla scuola materna, in via Ada Negri. Quello che contestano i residenti non è il progetto in sé, ma l'assenza di un sistema viario adeguato a sostenere il traffico delle persone che quotidianamente (per buona parte dell'anno) già accedono all'istituto scolastico comunale oltre a quello dei cittadini che utilizzano la stessa via (stretta) per raggiungere i garage interrati dei due...