PORDENONE Allagamenti e polemiche. A Villanova, però, a dire il vero i residenti di alcune vie sono abituati a convivere con le piene del Meduna. Anche se ora si teme la senconda ondata di oggi e la coda di domani. Un rapporto, il loro, di amore e odio. Anche se ieri sera, come comunicato dall'assessore Emanuele Loperfido, tutte le strade allagate erano state riaperte alla viabilità: da via Levade a via Frazione di Villanova, da via Villanova a via del Bosco. Compresa via Di Vittorio.

Ieri mattina tra gli abitanti che hanno trascorso (altri) due giorni di passione il sentimento era quasi unanime: la periferie è abbandonata. «Abbiamo fatto tante richieste di intervento in Comune perché venissero sistemate alcune criticità - allarga le braccia Antonio Zanette - ma nessuno si è mai mosso. Sa qual è la cosa peggiore? Che come in tutte le altre alluvioni, nessuno si è fatto vivo. Sono sempre più convinto che in Municipio non sappiano neanche dell'esistenza di Villanova». Zanette era preparato alla piena del Meduna e, proprio per questo, aveva provveduto a togliere il motore del cancello, spostare le auto e mettere al sicuro gli animali. «A parte il messaggio vocale del sindaco sottolinea nessuno ci ha detto niente, ci ha aggiornato sulla situazione: come sempre, siamo stati abbandonati a noi stessi».

Negli occhi di Franca Ros si vede ancora la paura: «L'acqua era dappertutto. Grazie al cielo c'era a casa mio figlio, perché altrimenti non so come avrei fatto da sola con un bimbo piccolo. Quando il fiume tracima sono guai: oltre all'acqua, il fango viene portato ovunque. Per fortuna tira un sospiro di sollievo anche questa volta ci siamo salvati. Però, vede: le manutenzioni non vengono fatte, così come le pulizie dei fossi. Perché si muova qualcosa, devo essere io a chiamare qualcuno e a pagare di tasca mia». Maledice quella volta che è venuta ad abitare a Villanova, Natalina Boatto: «E' andata peggio di due anni fa. Siamo sempre preparati agli allarmi veloci dice ma questa volta è stato tutto molto veloce. Un vicino, domenica notte, mi ha avvisato che l'acqua era ormai uscita dagli argini. Le paratie sono state messe, salvando il possibile. Dal '90, per me, è sempre la stessa storia. Maledetta quella volta che sono venuta a viver qui. L'orto? Ormai lo coltivo poco, perché tanto ogni anno, poi, sono costretta a buttare via tanta verdura».

Per le vie di Villanova ieri si è visto il consigliere comunale e regionale Nicola Conficoni. Ha voluto portare un pizzico di solidarietà a quei cittadini che, ancora una volta, sono stati danneggiati dall'ondata di maltempo: «E' importante eseguire a monte le opere necessarie a consentire di ottimizzare la funzione anti piena dei bacini idrografico. Così come sostiene l'esponente del Pd provvedere ad un sistema di laminazione delle onde di piena. In passato sono stati eseguiti importanti investimenti, ma ancora evidentemente non bastano. Mi auguro che il sindaco, quanto prima, appoggi le forze politiche che da tempo sollecitano Regione e Stato ad attuare interventi pressoché urgenti». Alberto Comisso

