VILLA CATTANEO

PORDENONE Doppio traguardo, ieri, per il Polo tecnologico pordenonese: la giornata della posa della prima pietra per la nuova ala della sede di via Roveredo è stata anche quella in cui è stato sottoscritto il contratto con il Comune di Pordenone che affida per cinque anni al Raggruppamento temporaneo d'imprese di cui fa parte il Polo la gestione di Villa Cattaneo, a Villanova, già sede fino allo scorso anno del Polo Young. Come annunciato nello scorso mese di marzo, è la Overit spa - società con sede a Fiume Veneto che da oltre vent'anni opera a livello internazionale con soluzioni innovative per il Field service e che ha tra i suoi partner giganti dell'informatica come Google - il partner che, assieme al Polo tecnologico, ha costituito il Rti, Raggruppamento temporaneo d'imprese, che ha presentato l'unica offerta pervenuta per la gestione di Villa Cattaneo e accolta dall'amministrazione comunale. Ora la Rti si appresta a concretizzare il suo progetto, che comprenderà una sorta di accademia per le start up, con l'insediamento di circa 250 persone e la creazione di occupazione. Il nuovo centro produrrà insomma progetti e formazione digitale di altissimo livello e sarà una fucina di talenti e start up fondate sull'alta tecnologia.

Overit spa - spiega il direttore del Polo Franco Scolari - è una delle più grandi aziende del suo settore, e la sua presenza darà stabilità al progetto di Villa Cattaneo e costituirà un supporto fondamentale per le tecnologie digitali anche per le imprese medio-grandi del territorio. La durata della concessione sarà di cinque anni e il canone annuo posto a base di gara era di 20mila euro annui più Iva. Quello che il Comune richiedeva, nelle linee di indirizzo del bando pubblicato nei primi mesi dell'anno e aggiudicato alla vigilia del lockdown, era la realizzazione di un progetto gestionale a contenuto innovativo, scientifico, tecnologico, creativo o culturale, in grado prospetticamente di contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale o turistico sul territorio con particolare riferimento ai benefici in termini occupazionali, oltre che di valorizzazione dell'immobile. Il nuovo concessionario dovrà farsi carico degli oneri di manutenzione ordinaria e gestionali, mentre il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria e a quella ordinaria dell'impianto termico e dell'impianto antincendio. Lo stesso Comune manterrà la disponibilità di dieci giornate annue per la barchessa della villa e altrettante per il parco, da destinare ai suoi eventi.

L.Z.

