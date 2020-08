IL CONTRACCOLPO

PORDENONE E UDINE Uno dei settori che rischiano di subire il colpo più pesante in seguito al nuovo aumento dei contagi provenienti dall'Europa dell'Est è quello dell'agricoltura. E il dato è lo stesso in tutta la regione, con problemi diversi sia in provincia di Pordenone che nel territorio udinese. Si va dalla manodopera utilizzata per lavorare nei frutteti del Pordenonese ai braccianti che contribuiscono alla vendemmia sui Colli orientali e infine sul Collio vero e proprio, dove le operazioni - vista la caratteristica dei vigneti - devono ancora essere svolti a mano. A preoccupare non sono tanto i singoli casi di positività tra i lavoratori che rientrano dai Paesi dell'Est Europa, quanto il periodo di quarantena di 14 giorni reso obbligatorio dal governo al momento del ritorno in Italia.

IL QUADRO

A Sequals (Pordenone), alcuni giorni fa il contagio si è diffuso tra i braccianti rumeni che erano isolati in una fattoria in attesa di terminare la quarantena. Ma i casi sono stati molti negli ultimi giorni, e in tutta la regione. Per questo la Coldiretti sta pensando di fare un appello ai vertici del Friuli Venezia Giulia, affinché si cambi la procedura. «È meglio fare il tampone al rientro in Italia, e non la quarantena lunga. Il test diagnostico - spiega il direttore della sezione pordenonese di Coldiretti, Antonio Bertolla - garantirebbe anche una maggiore sicurezza al lavoratore, al quale in caso di esito negativo del reagente sarebbe immediatamente consentito il ritorno all'opera». Al momento, infatti, l'isolamento fiduciario di 14 giorni non consente la reimissione nel circuito del lavoro e soprattutto espone chi è colpito dal provvedimento al rischio di trascorrere il periodo di quarantena in ambienti che non sono adeguati alla gestione degli isolamenti veri e propri.

In provincia di Pordenone il problema riguarda da vicino soprattutto i frutteti, con le aziende che utilizzano la manodopera straniera nella fase della raccolta. Ma c'è preoccupazione anche per la stagione dei vivai, che partirà in modo massiccio verso l'inizio dell'autunno. Il quadro è ancora in evoluzione ma si teme che il reperimento della forza lavoro possa subire battute d'arresto. In provincia di Udine, invece, l'emergenza rischia di riguardare anche la vicina vendemmia, dal momento che in molti vigneti la raccolta dell'uva si svolge ancora obbligatoriamente a mano.

