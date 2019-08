Vigili urbani, il saluto al comandante: Rossi lascia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGILI URBANIPORDENONE Un saluto commosso. Stefano Rossi ha varcato ieri mattina per l'ultima volta il cancello del Comando della polizia locale di Pordenone - Cordenons. Da oggi, l'ormai ex comandante prenderà servizio in Regione come direttore del servizio di polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione. Sindaco, assessori e staff del primo cittadino lo hanno salutato con un piccolo brindisi e un dono. Ma è stata anche l'occasione per fornire alcuni dati a testimonianza dell'efficacia del lavoro svolto. «Credo di aver conferito...