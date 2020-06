IL CAMBIO

PORDENONE Da lunedì Doriano Minisini non sarà più al vertice del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. La notizia, nell'aria da tempo, è stata confermata ieri. Per lui, che a settembre avrebbe compiuto sei anni di comando a Pordenone, è arrivata una chiamata dal Piemonte: andrà a dirigere il Comando di Verbania. Da lunedì, quindi, al suo posto subentrerà un reggente il direttore regionale del servizio e, conclusa l'estate, dovrebbe insediarsi il nuovo comandante. Minisini, uomo che alle parole ha sempre preferito i fatti, lascia Pordenone un po' con l'amaro in bocca. Se è vero che ha ottenuto risultati importanti, come la realizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Sacile per i volontari («Avrei voluto diventasse permanente e spero lo possa diventare in futuro») e la riorganizzazione del soccorso tecnico urgente, è anche vero che non è riuscito a coronare il sogno di vedere almeno (in parte) realizzato il trasferimento del comando da via Interna alla Comina. «Sicuramente Minisini abbozza un sorriso quel sogno lo vedrà realizzato il mio successore. Purtroppo gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e capita che le procedure pubbliche diventino farraginose».

I PROBLEMI APERTI

C'è poi la questione del personale. Il comando provinciale è sotto organico e dal mese prossimo dovrà subire pure il trasferimento di dodici vigili: «Arriveranno, almeno mi auguro - dice -, forze fresche. Giovani che hanno appena concluso il corso». Di una cosa Minisini è sicuro: «Qui a Pordenone sono orgoglioso di aver dato sempre il massimo. Resta il rammarico di non essere riuscito a vedere lo spostamento della caserma in Comina». La questione è annosa. Il 2019 doveva essere l'anno buono ma tutto è ancora fermo. La nuova caserma è in attesa dell'accordo operativo tra l'Agenzia del demanio e il ministero dell'Interno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Quando sarà pronto, ci vorranno almeno sei mesi per partire con la gara d'appalto. Quindi, sperando in un'accelerazione dell'iter, nel 2021 potrebbe cominciare a muoversi qualcosa.

L'ESERCITAZIONE

Intanto ieri il Comando dei vigili del fuoco è stato coinvolto in un'esercitazione sul soccorso alle persone con sclerosi multipla, organizzata il collaborazione con l'Aism, che ha ipotizzato alcuni scenari in ambiente domestico.

Tre le simulazioni. La prima si è svolta in un'abitazione al piano rialzato di un condominio, in via Duino; la seconda ha visto il soccorso al quinto piano di un condominio di via Mestre (con l'impossibilità di utilizzare le scale e l'ascensore e la persona, con i suoi ausili, è stata calata all'esterno con autoscala e sistemi di corde); la terza ha preso in considerazione il soccorso nella sede Aism di via Nogaredo, a Cordenons, con quattro persone con sclerosi multipla coinvolte e la necessità della squadra dei vigili del fuoco di gestire l'intervento.

«L'iniziativa - ha evidenziato Stefano Zanut, direttore vice dirigente del Comando provinciale - ha un respiro nazionale e ha visto coinvolti i comandi di Pordenone, Ascoli Piceno e Genova. Lo scenario d'intervento può acquistare una dimensione importante». Effettuate infatti tutte le simulazioni e messe a confronto con quelle condotte negli altri comandi, i vigili del fuoco elaboreranno non solo specifiche linee guida per il soccorso domestico alle persone, ma lasceranno alle famiglie anche indicazioni su come gestire situazioni emergenziali in attesa dei soccorsi.

Alberto Comisso

