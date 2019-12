Vigili del fuoco, il comando ai Comuni «Troppi interventi, ponete rimedio»

LA POLEMICA

PORDENONE La comunicazione è arrivata negli uffici dei sindaci i cui Comuni si affacciano sui guadi che attraversano il Meduna, tra Vivaro e San Giorgio e tra Zoppola e Cordenons. Firmata dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone, l'ingegner Doriano Minisini, in sintesi chiede ai primi cittadini di porre rimedio a una situazione che pochi giorni fa ha raggiunto il suo apice: dopo la morte del 56enne di Valvasone Arzene nel guado tra Cordenons e Zoppola, altri due interventi di salvataggio hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco per tutta una giornata. Operazioni rischiose che hanno permesso di recuperare cinque persone intrappolate a metà strada tra Vivaro e San Giorgio, ma che hanno impegnato uomini e mezzi in un tour de force evitabile grazie al semplice rispetto dei divieti. Per questo i vigili del fuoco hanno fatto appello ai sindaci, affinché prendano provvedimenti per migliorare la segnalazione in prossimità degli attraversamenti del fiume.

La risposta, per ora, è affidata alla penna di Michele Leon, primo cittadino di San Giorgio della Richinvelda. Le sue parole innescano una diatriba in merito alle competenze politiche e realil sui guadi. «I vigili del fuoco, a cui risponderò ufficialmente a breve, hanno semplicemente sbagliato destinatario. I Comuni non devono e non dovranno spendere nemmeno un euro per migliorare la visibilità dei divieti in corrispondenza dei guadi. È un compito che spetta al gestore delle ex strade provinciali, cioè a Fvg Strade e quindi alla Regione. Apprezzeremo sempre il lavoro dei vigili del fuoco, ma non dovremo essere noi a mettere mano a una segnaletica che non è di nostra competenza. Mi opporrò a qualsiasi esborso in capo ai Comuni».

