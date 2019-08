«Vigili all'avanguardia e sempre più sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMPITIPORDENONE «Il nuovo comandante non dovrà ripartire da zero. Le basi sono solide e, proprio per questo, sarà chiamato a continuare quel lavoro iniziato da Stefano Rossi». L'assessore comunale alla Sicurezza, Emanuele Loperfido, detta le priorità ma soprattutto traccia la linea che il prossimo capo della polizia locale dovrà seguire. «Gli agenti spiega dovranno essere sempre più al passo con i tempi e, di conseguenza, il Comando dovrà essere sempre più operativo mantenendo un dialogo costante soprattutto con la cittadinanza....