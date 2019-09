Vietato l'ormeggio nel Noncello Trovate bombe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NONCELLOPORDENONE Divieto di sosta e di ormeggio delle imbarcazioni, di pesca e di balneazione sul Noncello, all'altezza della Fiera, per la presenza di residuati bellici. L'ordinanza, richiesta dalla Prefettura lo scorso 15 luglio, è stata emanata due giorni fa dalla Direzione centrale attività produttive, ma non fermerà le manifestazioni sul fiume in programma nelle prossime settimane. La Prefettura aveva infatti segnalato la presenza di un deposito di ordigni residuati bellici nel fiume Noncello, in via Dogana Vecchia, in un'area che dal...