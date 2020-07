VIABILITÀ

PORDENONE La Pontebbana chiude una notte. Una misura necessaria per permettere il varo del nuovo sovrappasso ciclopedonale su viale Venezia, che collegherà l'area dell'istituto tecnico Flora al liceo Grigoletti e al terminal delle corriere per gli studenti.

I lavori, che dovrebbero rendere l'opera fruibile entro la fine dell'anno, stanno proseguendo spediti. Ma c'è un piccolo ritardo da recuperare dovuto allo stop del cantiere avvenuto in piena emergenza Covid-19. La prima chiusura di un tratto della ss13 era già prevista venerdì della settimana scorsa ma, dal momento che erano previste condizioni meteorologiche avverse, Fvg Strade, a cui competono le operazioni, aveva rinviato la data. Così l'appuntamento è slittato alla notte tra giovedì e venerdì. «Trattandosi di un grosso manufatto da spostare (per essere sistemato su due appoggi già realizzati) con l'ausilio di gru - ha spiegato l'assessore Cristina Amirante -, è necessario chiudere un tratto della Pontebbana e, quindi, prevedere delle deviazioni. Questo non solo per ragioni di sicurezza ma per non impattare sul traffico». Non sarà l'unica chiusura notturna. Nel cronoprogramma ne è prevista almeno un'altra, quando si tratterà di attuare successive lavorazioni sul manufatto, Una soluzione attesa da molto tempo, quella di collocare una passerella sulla Pontebbana, per mettere in sicurezza gli alunni, e non solo, che attraversano la statale 13 da una sponda all'altra della città. La sopraelevata sorgerà, da un lato della strada, all'altezza appunto del Grigoletti, per connettersi dall'altro lato in prossimità del complesso commerciale che ospita, tra gli altri Wurth e Sanisystem, al confine con i capannoni De Anna. I lavori (rallentati a causa del Coronavirus), come detto, dovrebbero concludersi entro l'anno. «Il cavalcavia è strategico spiega l'assessore Amirante perché adesso attraversare la strada è molto pericoloso nonostante vi sia il semaforo». L'intervento comprende anche il completamento dei percorsi ciclopedonali esistenti da una parte e dall'altra della strada in modo da raggiungere agevolmente la nuova pensilina. Un ulteriore braccio di ciclopedonale congiungerà il sovrappasso al semaforo dove attualmente attraversano gli studenti. «L'idea - aggiunge - è trasferire in quest'area il terminal delle corriere, affacciato sulla Pontebbana, in modo da sgravare la viabilità interna». Dello stesso avviso il sindaco Alessandro Ciriani: «Quella che andremo a realizzare entro la fine del 2020 - tiene a precisare - è un'opera importante perché collega Torre, e in particolare la popolazione scolastica, al resto della città e alle altre scuole».

Alberto Comisso

