CANTIERI

Stavolta non ci dovrebbero essere ritardi, e anche se con una sola (e stretta) corsia disponibile, viale Marconi dovrebbe essere pronto alla riapertura al traffico. Ieri mattina l'assessore alla Viabilità, Cristina Amirante, ha fatto il punto della situazione con i responsabili del cantiere. «I lavori proseguono bene, anche grazie al bel tempo, e stando all'ultimo report non ci dovrebbero essere più intoppi verso la riapertura della strada». Oggi, quindi, si potrebbe assistere all'ultimo giorno di blocco totale del traffico, per poi prepararsi alla rimozione delle barriere già a partire da domani mattina.

I TEMPI

Il condizionale è d'obbligo, visti gli ultimi contrattempi che hanno costretto il Comune a prolungare i divieti, ma sembra che stavolta la strada sia quella giusta. Viale Marconi riaprirà mettendo a disposizione degli automobilisti una sola corsia, quella solitamente dedicata agli autobus, ma già da metà della prossima settimana sarà valutata un'apertura più importante, cioè su due corsie, anche se a larghezza ridotta. La rimozione del blocco su viale Marconi è fondamentale soprattutto in vista della riapertura delle scuole del 16 settembre. Una parte del ring bloccata, con l'aumento del traffico previsto, provocherebbe verosimilmente un tilt folle nelle ore di punta. In attesa della liberazione dai divieti, oggi rimarrà ancora in vigore il blocco totale del traffico in un punto chiave del ring cittadino, con le deviazioni lungo via Martiri Concordiesi, viale Libertà e via Colonna che rimarranno le uniche opportunità per poter tornare poi su largo San Giorgio, l'area del centro studi e viale Grigoletti.

VIA PIAVE

Una buona notizia per la circolazione del capoluogo arriva invece dall'asse via Piave-via San Valentino, che non chiuderà nuovamente in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico. Lo ha garantito sempre l'assessore Cristina Amirante. «Sino a mercoledì - ha spiegato - resterà chiusa solamente via Carnaro, ma il blocco di via Piave e via San Valentino sarà attuato più avanti. Non ci sarà alcun problema per l'avvio dell'anno scolastico». La notizia era attesa, dal momento che l'arteria percorre una direttrice fondamentale, quella che da Pordenone porta a Cordenons e viceversa. Lungo il tracciato si trovano tanti residenti e alcune scuole, quindi una chiusura in concomitanza con l'avvio delle lezioni sarebbe stata problematica.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA