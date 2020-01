Viale Marconi si prepara al cantiere della svolta

LA PARTENZA

PORDENONE Sarà probabilmente il primo a partire, perché l'appalto è stato assegnato (senza gli intoppi burocratici che hanno frenato l'avvio dei lavori in piazza della Motta), e anche il più importante dal punto di vista dell'impatto che potrà generare sul traffico cittadino.

Pordenone si prepara ad affrontare gli inevitabili disagi che provocherà il cantiere di viale Marconi, lungo il tratto più delicato del ring. La partenza dei lavori è legata a una comunicazione che il Comune attende da Hydrogea e Italgas, le due società che dovranno effettuare le opere preliminari legate ai servizi. A metà gennaio ci sarà una riunione dedicata sul tema, dalla quale dovrà emergere quale delle due società inizierà prima a lavorare e soprattutto da quale zona di viale Marconi. La previsione porta le lancette sino alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio.

Più o meno nello stesso periodo dovrebbero partire i lavori di riqualificazione di piazza della Motta. Se ne occuperà la I.c.i. coop di Ronchi dei Legionari (Go), subentrata alla Polese spa in concordato. I parcheggi saranno progressivamente eliminati e la piazza dovrà assumere i contorni di un vero e proprio salotto cittadino.

