Abbonamento agevolato al parcheggio Oberdan per i cittadini residenti, le imprese commerciali, artigiane e direzionali che non possono accedere con i loro veicoli a residenze e sedi in viale Marconi durante il periodo dei lavori in corso. Il costo dell'abbonamento agevolato è di dieci euro al mese, oltre a sei euro una tantum per la tessera. L'ultima giunta municipale ha anche aggiornato il quadro economico dei lavori allo stadio Tognon, sulla base dell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta di Fontanafredda che prevede di utilizzare la somma ancora disponibile di 210mila euro per i lavori di adeguamento. Aggiornato poi il Piano triennale del fabbisogno del personale per le nuove esigenze derivanti dal trasferimento di competenze amministrative e per mantenere costante il numero dei bambini accolti nel nido nonostante la variazione del rapporto numerico educatore-bambini imposto dalle linee guida anti Covid. Variazione di bilancio. Nell'ultima variazione approvata dalla Giunta sono presenti fra l'altro uno storno di fondi per 12mila euro fra capitoli del servizio Ristorazione scolastica per il rimborso alle famiglie delle somme pagate per il servizio mensa non fruito e 68.800 euro per lo studio di fattibilità e la progettazione definitiva-esecutiva della sistemazione della scuola Narvesa. (lz)

© RIPRODUZIONE RISERVATA