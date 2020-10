CANTIERI IN CITTÁ

PORDENONE Nessun ritardo e soprattutto il doppio senso di marcia si farà. Parola di assessore. In viale Marconi scatta la corsa contro il tempo per alleviare i disagi patiti dai tanti pordenonesi che in questi mesi si stanno mettendo pazientemente in colonna per attendere di attraversare l'imbuto sul ring. A fare il punto della situazione è come sempre Cristina Amirante, assessore alla Viabilità della giunta Ciriani. Uno dei problemi maggiori incontrati dai lavoratori del cantiere, ad esempio, è rappresentato dal ritrovamento di manufatti che non erano mai stati censiti dalle mappe e che hanno causato opere extra rispetto al piano originario. «La scelta di svolgere contemporaneamente la realizzazione della fognatura sul lato sud (cioè a favore degli edifici dentro il ring) da parte di Hydrogea occupando la corsia riservata agli autobus - spiega Amirante - e la realizzazione da parte del Comune del by-pass della roggia e dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche sul lato Nord, è stata presa da parte dei due enti, in accordo con le due imprese che stanno lavorando, in modo da evitare ritardi nella conclusione dei lavori. Questa scelta ha determinato la necessità di ridurre lo spazio destinato al transito delle auto ad una unica corsia, invece che alle consuete due corsie e questa deviazione resterà attiva per tutto il mese di ottobre, diversamente da quanto inizialmente stabilito da parte delle imprese in gioco». Il problema, infatti, è causato proprio dalla presenza non di uno, ma di due cantieri. La scelta è stata effettuata proprio pensando a una riduzione dei tempi totali dei lavori, ma il ritrovamento di vecchi manufatti ha cambiato le carte in tavola. «Non ci sono ritardi al momento - precisa però Cristina Amirante - nonostante i continui ritrovamenti di condotte dismesse e non segnalate o di rogge intubate non note nelle cartografie storiche e nonostante il perdurare di condizioni metereologiche non ottimali». Va ulteriormente precisato che proprio il ritrovamento di una vecchia condotta, in corrispondenza della ripartenza delle scuole aveva causato un lieve slittamento sulla strada della riapertura del ring. Quanto all'avanzamento del cantiere, questa settimana è in programma la canalizzazione delle acque meteoriche, mentre la settimana prossima si procederà alla posta delle nuove cordonate per la realizzazione dei parcheggi e dei marciapiedi. Dall'altro lato della strada, Hydrogea proseguirà con i lavori di natura idraulica. Il ring, quindi, continuerà a vivere il suo momento di passione, nella speranza che il meteo consenta di rispettare almeno la scadenza di novembre.

