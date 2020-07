CANTIERI

PORDENONE La città dei cantieri fa il punto della situazione. Ieri è andato in scena un vertice per verificare lo stato di avanzamento dei principali lavori. «Procedono bene ha sintetizzato l'assessore Cristina Amirante - e sono indispensabili per rimediare alla mancanza di fognature, senza le quali inquiniamo rogge, laghetti e corsi d'acqua, ma anche per la captazione delle acque meteoriche senza la quale alla prima bomba d'acqua si allagano le strade».

VIALE MARCONI

In viale Marconi a giorni il cantiere si sposterà dall'altro lato, lasciando più spazio per le auto. In pieno svolgimento i lavori per realizzare e allacciare le nuove condutture di fognature e acquedotto. A breve cominceranno anche gli allacciamenti di Italgas. Ma c'è anche un'altra questione fondamentale che costituisce il cuore dell'intervento infrastrutturale. Sotto la strada e i condomini passa infatti la roggia che va assolutamente sistemata per mettere in sicurezza le abitazioni. Un'opera impegnativa che, all'incirca tra fine agosto e inizio settembre, comporterà per qualche giorno la chiusura del viale alla circolazione.

PIAZZA DUCA D'AOSTA

È stata completata la creazione di fognature e acquedotto. Ora i lavori proseguono velocemente con i nuovi marciapiedi, la ciclabile monodirezionale e bidirezionale, i percorsi per i non vedenti, gli spazi per la sosta. Dopo questi lavori, l'area della rotatoria verrà asfaltata e resa utilizzabile.

VIA DE PAOLI

Anche in via De Paoli si sono realizzati lavori indispensabili per nuove fognature, acquedotto, messa in sicurezza delle rogge che scorrono nel sottosuolo. Proprio a tal fine Comune e Hydrogea hanno precisato che nel cantiere i lavori non sono stati sospesi, ma è necessario attendere l'assestamento degli scavi effettuati e del terreno per evitare un domani altri cedimenti. Si sta cercando di fare in modo che prima dell'inizio della scuola venga asfaltato il tratto dall'imbocco con via Damiani fino all'incrocio con le due bretelline che conducono da un lato in via Oberdan e dall'altro in corso Garibaldi.

PIAZZA DELLA MOTTA

Si stanno realizzando le linee fognarie, prima assenti, e la sostituzione dei sottoservizi. In vicolo della Motta sono in via di completamento gli allacciamenti. Anche i lavori dell'ex biblioteca procedono con la realizzazione del tetto, che continuerà per tutto agosto e settembre.

AREA NORD

Nel quartiere San Valentino sono stati completati gli scavi, temporaneamente coperti da strisce di asfalto che verranno definitivamente riqualificate con un'asfaltatura finale in autunno, quando tutti gli scavi si saranno assestati, al fine di evitare cedimenti e buche. Via Piave, ora percorribile, verrà chiusa e riaperta a seconda delle esigenze di lavoro. Il rinnovamento infrastrutturale e urbanistico di Torre procede infatti a mosaico (attualmente sono in corso lavori in via Carnaro), coinvolgendo in diversi momenti le laterali le strade del quartiere.

VIA ROMA

I lavori per fognature e condutture dell'acqua lungo via Roma e fino in piazzetta Pescheria si concludono a fine agosto. Dopo di che si passerà alla riqualificazione urbana vera e propria. Piazzetta Pescheria verrà ripavimentata in pietra e trasformata in zona a traffico limitato. La vecchia fontana farà spazio a una nuova. In via Roma il lato del marciapiede lungo il castello sarà in porfido. Si procederà anche all'eliminazione delle barriere architettoniche.

