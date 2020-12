CITTÀ DEI CANTIERI

PORDENONE Il nuovo anno porterà il doppio senso di circolazione in viale Marconi. Una rivoluzione particolarmente attesa dall'amministrazione Ciriani, che vede nella conclusione dei lavori su quel tratto la possibilità di mettere in sicurezza la roggia che scorre sotto palazzi ed edifici e, al contempo, ridurre i tempi di percorrenza per chi da viale Grigoletti e via Montereale deve raggiungere piazza Duca d'Aosta e piazza XX Settembre. Il cuore pulsante della città.

PRIMAVERA 2021

A fine gennaio questo stabilisce il cronoprogramma in viale Marconi si concluderanno le opere principali. Dopodichè ci saranno 60 giorni di tempo per le finiture. «Da marzo annuncia l'assessore Cristina Amirante se tutto andrà bene viale Marconi sarà finalmente a doppio senso di marcia. In settimana ci sarà un incontro per la regolamentazione dei semafori per la miglior fluidità del traffico». L'introduzione del doppio senso, peraltro, è concepita nel quadro della successiva rivisitazione del ring e in particolare della sostituzione dei semafori con le rotonde, anche agli incroci tra viale Marconi e le vie Beato Odorico e XXX Aprile. «Non ci saranno stravolgimenti, almeno in questa prima fase, per quanto riguarda la viabilità del centro garantisce l'assessore Amirante se non nella predisposizione di sensi unici in alcune strade limitrofe a viale Marconi. Con il doppio senso daremo, però, un imprinting diverso: la circolazione sarà più morbida, è vero, ma i tempi per raggiungere il cuore della città dalla parte nord si ridurranno molto». Il progetto iniziale, a parte qualche modifica apportata anche con l'avvallo di residenti e associazioni, a grandi linee è rimasto lo stesso rispetto a quello che la giunta, due anni fa, aveva approvato. In sintesi: doppio senso, spartitraffico-aiuola verde a centro strada (con interruzione in alcuni punti per consentire i passaggi) e nuova illuminazione pubblica a led. Oltre a parcheggi in linea (non a spina di pesce) sul lato opposto alla ciclabile, dove correrà una fascia in porfido.

La maggior parte delle opere viarie avviate si concluderà prima delle elezioni del 2021. «Resteranno escluse quelle previste in alcune laterali di via Piave, nel quartiere di Torre anticipa l'assessore per le quali bisognerà attendere l'estate prossima. Mi riferisco, in particolare, alla predisposizione della rete fognaria in via Galilei, Nazario Sauro, Zara e Fermi. Le tempistiche sono più lunghe rispetto all'asse viario principale (via Piave) perché devono essere effettuati scavi importanti». Vedranno la chiusura entro la primavera del prossimo anno anche le opere di piazza Duca d'Aosta e via De Paoli. «Quelle di piazza della Motta osserva Amirante dovrebbero essere per la maggior parte completate».

VIABILITÀ SICURA

Restano delle iniziative da avviare. Prevedono, per esempio, l'installazione di attraversamenti stradali intelligenti. Il percorso pedonale dovrebbe illuminarsi quando i sensori avvertiranno la presenza di un utente che deve attraversala. Contemporaneamente dei segnali stradali luminosi avvertiranno gli automobilisti in transito. Servendosi di particolari dispositivi capaci di monitorare l'attenzione del guidatore, saranno esaminate le percezioni e le reazioni dei conducenti in prossimità dell'attraversamento stesso. Torneranno utili soprattutto di sera, quando piove e quando la nebbia riduce la visibilità. Non si tratta di interventi irrilevanti, se si considera che il solo posizionamento delle luci inciderà, per ogni passaggio pedonale, 10mila euro. L'idea, pertanto, è di intervenire nei punti più pericolosi. Tra questi, senza dubbio, compare via Maestra vecchia. Altri potrebbero essere via Nuova di Corva (in prossimità della zona industriale), via Udine e tra via Vallona e Borgo Colonna.

Alberto Comisso

