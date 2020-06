I CHIARIMENTI

PORDENONE Il ritorno a una vita pressoché normale dopo la burrasca dell'emergenza sanitaria, passa anche da alcune domande frequenti legate alle nuove normative che puntano a contenere il contagio. In vista di un'estate che probabilmente vedrà un aumento dei viaggi in macchina, ad esempio, tanti cittadini del Friuli Venezia Giulia si sono interrogati sulla capienza massima da rispettare quando ci si mette in cammino con la propria auto. E a tal proposito è intervenuta la Regione, utilizzando lo strumento delle Faq, cioè delle risposte alle domande frequenti. «Il veicolo - spiega la Regione - può essere occupato sino a raggiungere la capienza per la quale è stato omologato, ma se a bordo salgono persone non conviventi, allora sussiste l'obbligo di indossare la mascherina protettiva». Non è vero, quindi, che in ogni auto può salire solamente il guidatore più un altro viaggiatore, per giunta solamente seduto sul sedile posteriore.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine, poi, la Regione ha chiarito che l'obbligo di indossarle è stato mantenuto anche in spiaggia, ma non se si sta prendendo il sole oppure facendo il bagno. Per tutte le altre attività, invece, il dispositivo deve coprire naso e bocca.

C'è anche un altro tema, che riguarda la sfera privata delle persone. È possibile, ad esempio, organizzare una cena con amici a casa? Sì, e non esistono limiti relativi al numero delle persone partecipanti. C'è però un concetto che vale ovunque: devono essere evitati gli assembramenti, quindi non è possibile raggruppare troppe persone in spazi piccoli che non consentono il distanziamento sociale. Cene sì, quindi, ma non feste di gruppo in una stanza. Non è ancora il momento.

