VIABILITÀ

PORDENONE Pordenonelegge, come ogni anno, rivoluziona anche la viabilità cittadina. Il Comando di Polizia Locale ha emanato un'ordinanza che stabilisce divieti e limitazioni alla viabilità in occasione del festival del libro. Da domani i primi divieti. In piazza San Marco, dalle 7 di domani alle 24 di mercoledì 16 settembre e dalle 7 di lunedì 21 alle 24 di martedì 22 settembre, non si potrà sostare per consentire il montaggio e lo smontaggio di un palco. Inoltre, per una settimana - dal 15 al 22 settembre - sarà vientato anche il transito.

Nella zona del Parco Galvani, al cui interno una tensostruttura ospiterà gli eventi programmati, nel tratto prospiciente all'ingresso carrabile del parco in via Vallona, all'altezza del civico 53, sarà istituito il divieto di sosta fino alle 24 di mercoledì 24 settembre per agevolare l'ingresso e l'uscita dei mezzi impegnati nell'organizzazione.

In Largo San Giorgio, nell'area rialzata, si sta allestendo una tensostruttura. Per consentire i lavori è stato istituito in via Brusafiera il divieto di sosta fino alle 24 di mercoledì 23 settembre. Lo stesso provvedimento sarà operativo dalle 7 di mercoledì 16 alle 24 di domenica 20 settembre in cinque stalli di sosta del parcheggio adiacente al campanile.

In piazza XX Settembre il divieto di sosta sarà istituito fino alle 24 di lunedì 14 settembre per consentire il montaggio dello stand e successivamente dalle 7 di lunedì 21 alle 24 di martedì 22 settembre per consentire lo smontaggio delle tensostrutture nell'area antistante la Casa del Mutilato e nei pressi del bar Posta.

Considerato che piazza XX Settembre è occupata da due tensostrutture, sabato 19 settembre il mercato settimanale sarà dislocato in viale Martelli, dall'intersezione con via Molini fino alla rotatoria della Riviera del Pordenone. Pertanto su questo tratto di strada dalle 6.30 alle 14.30 e comunque fino alla cessata necessità, sarà istituito il divieto di sosta. Inoltre, dalle 8 alle 14.30 sarà vietato anche il transito per tutti. Le biciclette vanno condotte a mano.

