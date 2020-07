VIABILITÀ

PORDENONE La Pontebbana resterà chiusa durante la notte per consentire la realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale che collegherà le aree delle scuole Flora e Grigoletti permettendo a studenti, e non solo, di attraversare la statale in sicurezza. La chiusura è pianificata per le notti tra il 9 e il 10, tra il 10 e l'11, il 13 e il 14 e tra il 14 e il 15 luglio. Sarà modificata la viabilità in via Maestra Vecchia, via Ferraris, via Stradelle e via Galilei per consentire percorsi alternativi. Un'ordinanza emanata da FVG Strade dispone la chiusura totale al traffico dalle 20 del 9 luglio alle 7 del 10; stesso orario per la notte successiva; dalle 4 alle 7 del 14 e del 15 luglio. Il tratto chiuso al traffico è quello compreso tra le intersezioni con via Interna e via Galilei. Tutte le deviazioni saranno adeguatamente indicate. La Polizia locale di Pordenone ha disposto una serie di modifiche alla viabilità per consentire i percorsi alternativi. In deroga ai provvedimenti che vietano il transito a veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali, è consentito il transito anche a tali mezzi in ambo le direzioni su via Maestra Vecchia, via Ferraris, via Stradelle e via Galilei. Inoltre, in via Galilei, all'intersezione con viale Venezia, è istituito l'obbligo di svolta a sinistra in direzione Udine.

