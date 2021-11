Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀPORDENONE «In via delle Villotte l'intervento attuato dal Comune ha messo in sicurezza la strada. L'opposizione, quindi, eviti polemiche sterili e informazioni errate». L'assessore Cristina Amirante ribatte agli attacchi dei due consiglieri del Pd, Irene Pirotta e Francesco Saitta, che nei giorni scorsi avevano chiesto delucidazioni sul cantiere in Comina. «Via delle Villotte, con un semplice acquazzone, si trasformava in un...