VIABILITÀ

PORDENONE Dal 24 di agosto le strade più malandate di Pordenone finiranno sotto i ferri, e in alcuni casi il Comune ha previsto anche chiusure temporanee o sensi unici alternati. Sta per ripartire, infatti, il piano da un milione di euro che promette di sistemare l'asfalto lungo le arterie che ne hanno più bisogno, in alcuni casi da troppi anni. I lavori più importanti, cioè quelli che comporteranno i maggiori disagi, dovranno terminare entro il 14 settembre, data che coinciderà con la riapertura delle scuole e quindi con un prevedibile aumento del traffico. Successivamente le opere si concentreranno prevalentemente sulle finiture, in modo da non intralciare le auto provocando chiusure e interruzioni.

LA LISTA

Il Comune interverrà per riasfaltare alcune delle maglie nere della viabilità cittadina. Si pensi ad esempio a via Pirandello, la strada principale del quartiere di Villanova. Non viene sistemata da anni e gli automobilisti conoscono bene i sobbalzi causati da buche e grinze sull'asfalto. Lo stesso destino toccherà a via Goldoni, un'altra strada che ha bisogno di un restyling. «Via Mantegna, invece, sarà probabilmente la prima ad essere riasfaltata», ha spiegato l'assessore Cristina Amirante. Si parla del tratto corrispondente alla nuova ciclabile. E ancora via Dardago, via Buozzi (dove sarà anche ridotto il limite di velocità), via Martiri Concordiesi, via Vallona (vicino a Borgo Colonna, sarà realizzato anche un attraversamento pedonale rialzato per rallentare i veicoli), via Meduna, via Udine, via Gemelli, via Svevo, via Villanova (da via del Bosco a via Goldoni), via Prasecco, via delle Grazie (rotatoria e marciapiedi davanti al Santin). Grazie ai ribassi d'asta si potrà operare anche per gli attraversamenti pedonali lungo via Pola e via Riviera del Pordenone, l'asfaltatura del sottopasso di via Fontanazze e di via del Poz. Infine vicolo Molinari.

L'INTITOLAZIONE

Il nuovo cavalcavia sulla Pontebbana sarà intitolato agli eroi nazionali Falcone e Borsellino. L'opera pubblica diventa così simbolo di unità nell'impegno per la legalità e il contrasto alle mafie. «In tal modo colmiamo anche una lacuna nella toponomastica cittadina che non aveva ancora reso omaggio ai due giudici», si legge in una nota del Comune. La decisione di dedicare il cavalcavia a Falcone e Borsellino era stata già presa da tempo. Niente Margherita Hack, quindi, come chiedeva l'Unione degli atei e agostici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA