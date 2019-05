VIABILITÁ PORDENONE Autostazione delle corriere: benvenuti nel regno delle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÁPORDENONE Autostazione delle corriere: benvenuti nel regno delle soste selvagge. Benvenuti nel regno di chi, in barba a divieti e contro ogni logica del buonsenso, si ostina a parcheggiare l'auto negli stalli riservati ai taxi, sulla pista ciclabile e sopra i marciapiedi. Benvenuti nel regno di chi ha scambiato il parcheggio dietro il Molino per un'area di sosta permanente. A questo proposito è sufficiente fare un giro per scovare più di qualche auto ferma da giorni, per non dire settimane. Macchine coperte da foglie e rami, altre...