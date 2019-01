VIABILITÀ PORDENONE Ancora una giornata di rallentamenti nelle ore di punta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀPORDENONE Ancora una giornata di rallentamenti nelle ore di punta per la chiusura del tratto di viale della Libertà compreso fra piazza Risorgimento e la nuova rotatoria di via Vallona, anche se i cittadini sono sembrati aver accettato di buon grado l'ordinanza, necessaria per completare i lavori di asfaltatura. Il provvedimento è in vigore da martedì e valido fino a domani, ma ieri nel cantiere si è lavorato con l'obiettivo di cercare di completare l'intervento già in serata per poter riaprire la strada già oggi.Intanto,...