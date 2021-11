Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ZONE ECOLOGICHEPORDENONE (al.co.) Zone di mitigazione, lungo i principali assi viari, per contenere lo smog. La prima nascerà nelle vicinanze all'intersezione tra la Pontebbana, via Interna e via San Daniele dove il prossimo anno verrà realizzata una rotatoria che dovrebbe rendere più fluido il traffico lungo la ss13 ora strozzato dalla presenza dell'impianto semaforico. La seconda, invece, è stata individuata nelle vicinanze della...