PORDENONE «L'amministrazione comunale riveda l'anello ciclabile monodirezionale previsto in piazza Duca d'Aosta.

Il progetto di riqualificazione del ring approvato dalla giunta comunale fa acqua da tutte le parti. Le proteste dei cittadini per la mancata sostituzione dei carpini eliminati in viale Marconi, hanno già indotto il sindaco ad annunciare la piantumazione di alcune essenze inizialmente non previste. A testimoniare l'imbarazzante improvvisazione con cui sta operando l'amministrazione, però, ancora oggi non sappiamo quanti alberi verranno messi a dimora nonché la loro tipologia e dimensione». Il duro attacco all'amministrazione cittadina arriva dal cconsigliere comunale di opposizione Nicola Conficoni che punta principalmente il dito contro i lavori in viae Marconi e il taglio degli alberti.

«Anche l'anello ciclabile monodirezionale che verrà ricavato attorno alla rotatoria di piazza Duca d'Aosta, comunque, va modificato perché penalizza l'uso della bicicletta - va avanti il consigliere del Pd - Il suo inserimento tra due confermati tratti di pista bidirezionale, infatti, obbligherà i ciclisti provenienti da viale Dante e via Santa Caterina (poste centrali) diretti verso largo San Giovanni ad attraversare ben 4 strade (viale Dante, via Colonna, via Molinari e viale Marconi) e non più la sola via Cavallotti. Una soluzione illogica perché meno comoda, veloce e sicura che solo una giunta poco propensa ad agevolare l'uso delle due ruote poteva concepire».

«Speriamo dunque - conclude - che il contestato progetto di riqualificazione del ring non venga modificato solo inserendo le alberature in viale Marconi ma anche dando continuità alla rete ciclabile bidirezionale e che l'amministrazione incentivi la mobilità casa-scuola e casa-lavoro in bicicletta».

