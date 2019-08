Viabilità in tilt, aprono altri 2 cantieri in via Nuova di Corva e viale Treviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÁ IN TILTPORDENONE Agosto, tempo di asfaltature. La città si svuota, ma nonostante ci sia meno traffico, restano le code visto che aprono nuovi cantieri. Dopo gli annunci l'amministrazione Ciriani passerà finalmente ai fatti in particolare per due delle arterie stradali maggiormente congestionate. I problemi segnalati non sono pochi. «Stiamo parlando soprattutto di strade ad alta percorrenza precisa l'assessore Amirante e quindi via Nuova di Corva e viale Treviso, in particolare all'altezza della Fiera. Abbiamo avuto un inverno...