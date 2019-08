Via Nuova di Corva e viale Treviso Il nuovo asfalto in tempi veloci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASFALTATUREPORDENONE Agosto, tempo di asfaltature. Dopo gli annunci, l'amministrazione Ciriani passerà ai fatti in particolare per due delle arterie stradali maggiormente congestionate. I problemi segnalati non sono pochi. «Stiamo parlando soprattutto di strade ad alta percorrenza precisa l'assessore Amirante e quindi via Nuova di Corva e viale Treviso, in particolare all'altezza della Fiera». Per la sistemazione di entrambe le strade sono pronti 700mila euro. In via Nuova di Corva i lavori inizieranno lunedì per la felicità di quanti,...