Via Martiri Concordiesi, un altro mese di passione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀPORDENONE Slitta la riapertura di via Martiri Concordiesi, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della pista ciclabile compresa nel percorso ciclopedonale dei tre parchi del Seminario, di San Valentino e di San Carlo.Il comandante della polizia locale Massimo Olivotto ha infatti firmato l'ordinanza che proroga il senso unico di circolazione istituito nel tratto compreso fra le intersezioni con viale Martelli e via Revedole in direzione della statale 13, con direzione obbligatoria a sinistra in via del Maglio. I veicoli che...