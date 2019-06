CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIA LIBERA IN GIUNTAPORDENONE I lavori di riqualificazione di piazza della Motta sfrattano, almeno temporaneamente, il mercato settimanale e anche il terminal bus di piazzale Ellero trasloca in via Santa Caterina. I provvedimenti, approvati con una delibera di Giunta, scatteranno a fine settembre, dopo Pordenonelegge e proseguiranno almeno fino a quando non saranno completati i lavori in piazza della Motta, a fine 2020. A quel punto si valuterĂ se confermare il nuovo assetto o ritornare a quello attuale.LE BANCARELLEGli ambulanti di piazza...