Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN GIUNTAPORDENONE Due nuovi dehor in deroga alle previsioni del Regolamento edilizio ma che, ha valutato l'amministrazione, contribuiscono a riqualificare gli spazi urbani, sostenere la ripresa economica e abbattono le barriere architettoniche. Si tratta degli arredi esterni dell'Osteria Al cavaliere perso, in via della Motta, progettato dall'architetto Luca Biscontin, e di quello di Ovest La boutique, in corso Vittorio Emanuele, firmato da...