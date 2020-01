Via libera ai monopattini elettrici Ma il Comune vuole regole regionali

NUOVE REGOLE

PORDENONE Dal primo gennaio via libera per legge ai monopattini elettrici. Il veicoli a batteria su micro-ruote sono equiparati alla biciclette. E - secondo il Codice della strada - potranno circolare dove circolano i velocipedi in tutte le città italiane. Resta comunque per i Comuni la possibilità di predisporre un regolamento aggiuntivo alla norma nazionale per consentire o vietare, salvo adeguare la cartellonistica e le insegne, la circolazione dei monopattini in alcune zone della città. Nel frattempo vale la norma nazionale. Con i monopattini si potrà muoversi come con le bici. Non possono essere superati i 20 chilometri orari e la potenza del motore deve essere inferiore ai 500 watt di potenza.

COME LE BICI

Il casco non è obbligatorio e non serve l'assicurazione civile. Né tanto meno serve la patente. Esattamente come per le classiche due ruote. Il veicolo deve invece essere dotato di luci anteriori e posteriori. E il conducente deve indossare obbligatoriamente il giubbotto riflettente. Con queste prescrizioni i monopattini potranno percorrere tutte le strade, eccetto le autostrade e le grandi extraurbane. Oltre alle zone pedonali delle città. Per eventuali ulteriori limitazioni spetterà all'ente proprietario della strada vietarne la circolazione, esattamente come da sempre può fare con le biciclette previa segnaletica appropriata. Salvo interpretazioni ministeriali - e salvo eventuali regolamenti dei municipi - si può ritenere che l'equiparazione alle bici consenta ai monopattini elettrici di circolare anche nelle aree pedonali in cui gli stessi Comuni consentano l'utilizzo delle stesse biciclette. E lo stesso vale per quelle aree pedonali o aree a velocità limitata a 30 chilometri orari dove la circolazione delle due ruote sia vietata con le segnaletica: in quel caso è necessario proseguire con il mezzo a mano. È necessario ricordare, però, che l'equiparazione alle bici vale solo per i monopattini. Per gli altri micro-veicoli citati dal nuovo decreto ministeriale - come i segway, hoverboard e monowhell, i mezzi senza manubrio o mono-ruota - continua la sperimentazione nelle aree individuate dai Comuni. E dove non è stata avviata la sperimentazione - la si poteva avviare dal luglio scorso dopo il primo decreto in materia - rimane il divieto. Infine, per tutti i mezzi resta, ovviamente, il divieto di circolazione sui marciapiedi.

IL REGOLAMENTO

Il Comune di Pordenone era stato tra quelle amministrazione a non scegliere la strada della sperimentazione e aveva deciso di attendere l'entrata in vigore della norma nazionale. Ma nei mesi scorsi ci sono stati degli incontri e dei contatti con altri Comuni della regione - in particolare con Trieste - per cercare di trovare una strada che rendesse il più omogenee possibile la regolamentazione almeno nei capoluoghi e nei Comuni più grandi. «Avevamo già valutato - spiega l'assessore alla Mobilità, Cristina Amirante - la possibilità di una regolamento simile con Trieste. Questo per rendere le cose più omogenee. Inoltre valuteremo anche con il comando della Polizia municipale, anche con un tavolo con la Fiab in rappresentanza dei ciclisti, se consentire la circolazione dei monopattini sull'intera rete delle piste ciclabili e delle zone pedonali o se eventualmente limitare alcuni tratti dove magari non ci sono le sufficienti condizioni di percorribilità o di sicurezza». Alcuni tratti potranno forse essere off-limits per i nuovi veicoli.

D.L.

