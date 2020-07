VIABILITÀ E DISAGI

PORDENONE I residenti di via Levade resteranno prigionieri del cantiere per la realizzazione della Bretella sud sino alla metà di agosto. Comune e Autovie Venete, infatti, hanno trovato sì una soluzione per rendere di nuovo possibile l'attraversamento pedonale e il raggiungimento di via Udine, ma si dovrà procedere alla realizzazione di una vera e propria opera di viabilità. Quindi ci vorrà tempo, e la promessa è quella di arrivare alla soluzione finale entro Ferragosto.

L'ACCORDO

«Autovie Venete - ha spiegato l'assessore Cristina Amirante - ha compiuto il sopralluogo decisivo con l'impresa che sta realizzando i lavori per la Bretella sud ed è stata individuata una soluzione per riaprire il passaggio pedonale e ciclabile da via Levade a via Udine. Nel dettaglio, sarà realizzato un manufatto nuovo, che correrà a fianco dell'attuale deviazione lungo via Udine. Servirà a collegare l'attuale camminamento di via Levade alla fermata dell'autobus di via Udine, nei pressi della Savio». Il nuovo percorso, che sarà comunque provvisorio, eviterà l'attraversamento di via Udine in curva, consentendo a pedoni e ciclisti di seguire per un tratto la deviazione provvisoria impegnata anche dalle auto (ma il camminamento sarà su un livello diverso rispetto alla sede stradale) per poi tagliare verso il lato di via Udine corrispondente all'ingresso della Savio. L'attraversamento, quindi, sarà in rettilineo e più sicuro.

Quanto ai tempi, l'assessore Amirante ha confermato la necessità di attendere ancora qualche settimana per vedere la realizzazione del camminamento provvisorio: «Confidiamo - ha detto - che i lavori siano pronti per Ferragosto».

La fumata bianca per la risoluzione del problema era arrivata a inizio luglio al termine di un incontro tra Autovie Venete (titolare del cantiere), amministrazione comunale e residenti. Lo aveva reso noto sempre l'assessore Cristina Amirante. «Le soluzioni prese in esame - aveva spiegato - in realtà sono due, simili tra loro. La prima idea riguarda la realizzazione di un percorso pedonale sul lato di via Udine in direzione del capoluogo friulano, quindi del ponte sul Meduna. Il percorso partirebbe proprio dall'uscita di via Levade, concedendo ai residenti di poter raggiungere la fermata dell'autobus. La seconda soluzione invece prende in considerazione l'ipotesi di un camminamento nella direzione opposta, ma al momento sembrerebbe meno praticabile della prima». È stata scelta la prima ipotesi.

M.A.

