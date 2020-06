«Ironicamente verrebbe da gridare liberate gli ostaggi di via Galileo Galilei. Purtroppo i cantieri ancora una volta creano problemi alla popolazione degli abitanti della zona di via San Valentino. Più precisamente gli abitanti di via Galileo Galilei resi dei veri e propri prigionieri in casa salvo districarsi tra vie, viuzzole e colonne di auto per andare al lavoro e rientrare a casa». A dirlo il cosigliere della Lista Civica Marcco Salvador. Che va avanti. «La cosa grave - attacca - soprattutto della quale si lamentano i residenti è stata il mancato avvertimento della chiusura della strada (stessa situazione del proprietario del bar il Barrio) e l'assenza ancora adesso di informazioni sui tempi del cantiere; inoltre mi viene segnalato da più persone che il sofferto cantiere, che incide su una zona delicatissima del traffico urbano, non è sempre presidiato dagli operai mentre si dovrebbe addirittura accordarsi con la ditta appaltatrice per accelerare i tempi lavorando il sabato e la domenica. Il rischio è che si ripresentino i ritardi e le problematiche avute con via Cappuccini. Già i ritardi sono significativi. così come il caos della viabilità».

