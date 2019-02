Via di Natale La solidarietà supera quota 20mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIUME VENETOIl confezionamento dei pacchi delle festività natalizie e fine anno ha permesso di raccogliere 20.650 euro che sono stati consegnati alla Casa Via di Natale di Aviano che ospita gratuitamente ammalati di cancro e familiari, grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari della Via di Natale di Fiume Veneto (30 donne e 2 uomini) sotto la responsabilità del coordinatore Luciano Sacilotto: per 20 giorni si sono resi disponibili a confezionare i pacchi dono negli ingressi dei centri commerciali. La direttrice della Casa, Carmen...