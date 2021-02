I RISCHI EUROPEI

PORDENONE Non è ancora uno scampato pericolo. Ma almeno la modifica della mappa europea del rischio Covid fa tirare un sospiro di sollievo alle filiere produttive che lavorano con molti Paesi europei. Il passaggio dal rosso-scuro al rosso apre a scenari meno drammatici rispetto a quelli paventati nei giorni scorsi ed evita per il Fvg il rischio di pesanti limitazioni agli spostamenti. Una filiera che avrebbe pagato il prezzo di nuove limitazioni è sicuramente quella della meccanica, il 48% dell'industria regionale. Un comparto che sta affrontando contemporaneamente che diverse risposte la crisi-Covid e la sfida della digitalizzazione delle imprese.

DISTRETTO INTERNAZIONALE

«La metalmeccanica friulana è un comparto variegato e complesso, inserito e protagonista nelle filiere internazionali. È un settore che merita la giusta attenzione da parte delle istituzioni regionali: niente deve essere dato sempre per scontato, ma continuamente alimentato, dalla formazione agli istituti di secondo grado, fino agli investimenti in innovazione e alla spinta alla digitalizzazione 4.0 fortemente voluta e animata dalle imprese». È il monito di Sergio Barel, Presidente di Comet, il cluster regionale della metalmeccanica, un comparto di 3.850 imprese e quasi 60 mila lavoratori. Un settore contraddistinto dall'attitudine al cambiamento alle trasformazioni del mercato, della tecnologia, della domanda. La storica vocazione all'export di una regione di confine ha sicuramente rafforzato queste caratteristiche.

La propensione all'export, è una caratteristica riscontrabile anche su scala nazionale, dove, il 44% del valore della produzione dell'industria metalmeccanica italiana prende la via dei mercati internazionali, Stati Uniti e Germania in primis. Lo scoppio del Covid ha però influito sulla riduzione degli ordini provenienti dal mercato domestico e internazionale. Tra gennaio e aprile 2020 la quota di esportazioni è calata del 17%, con un picco negativo del 46,3% solo ad aprile. Un quadro che porta al crollo della fiducia delle imprese secondo gli ultimi dati Istat e prospetta un futuro incerto sul fronte degli ordinativi interni ed esteri, ma soprattutto fa supporre un risultato negativo sulla disponibilità della liquidità necessaria per far fronte alle esigenze operative. L'appello di Sergio Barel: «In questo contesto di incertezza sia a livello nazionale che regionale, il principale punto di forza delle imprese del territorio è la solidità delle competenze e delle tecnologie, valorizzate da produzioni di qualità, di altissima precisione e una vocazione alle tecnologie digitali sempre più impattante. Competenze del fare, del concepire, ma anche dell'innovare. Innovazione che inizia a estendere i propri confini oltre la mera applicazione tecnologica e si sta avventurando nel campo dei modelli di business. I dati sulla volontà di adottare le tecnologie digitali abilitanti dell'Industry 4.0 - spiega il presidente - sono in netta crescita, e questa attitudine deve essere agevolata con azioni di supporto alle imprese mirate e verticali. La filiera della meccanica è la più ampia base di attività digitalizzabili in regione. Per cui potremo dire che non c'è digitalizzazione concreta se la filiera meccanica non la traina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

