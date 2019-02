Via Cappuccini, Salvador: «Ciriani? Ha fatto tanti danni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIA CAPPUCCINIPORDENONE «È il solito atteggiamento puerile e bambinesco di Alessandro Ciriani quello di rispondere alle critiche puntuali con le offese tentando così di cambiare discorso. Una reazione evidentemente scatenata perché è stato toccato su un nervo scoperto». A replicare all'attacco del primo cittadino è Marco Salvador, consigliere comunale della Civica 1291. Motivo del contendere la riqualificazione di via Cappuccini. «Tralasciando l'inutile taglio dei tigli, via Cappuccini è un cantiere la cui conclusione viene prorogata...