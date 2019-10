Via Cappuccini, parcheggio scomparso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPORDENONE Passata l'inaugurazione, in via Cappuccini ritornano le polemiche e le proteste. Dopo gli alberi e l'ipotesi del loro presunto avvelenamento, questa volta è il turno dei parcheggi. Ieri mattina, infatti, nell'area antistante la farmacia comunale dove si è cercato di creare un disegno urbano che richiami il Noncello (anche questa una scelta che non tutti hanno apprezzato), sono spuntate le transenne che indicano il divieto di sosta permanente su quelli che erano i cinque stalli collocati sul lato di via Cappuccini. E sono...