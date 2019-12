Via Cappuccini, giù altri tre tigli: erano ad alto rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEPORDENONE Destino segnato per i tre tigli di circa 25 metri d'altezza che si trovano a ridosso del sottopasso ferroviario di via Cappuccini: ieri il Comune ha annunciato per la notte scorsa il taglio, effettuato da Gea, per prioritari motivi di tutela dell'incolumità pubblica. Il rischio che cadano, in quanto gravemente e irreversibilmente malati, è infatti stato classificato come estremo dal tecnico incaricato dalla stessa Gea. In caso di cedimento, peraltro, c'è il concreto pericolo che trancino i cavi elettrici della...