Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIA CAPPUCCINIPORDENONE C'è un problema di velocità in via Cappuccini. E' tra le strade comunali in cui si tende a correre di più e dove gli automobilisti continuano a fare spallucce di fronte ai limiti imposti. In prossimità del cimitero, dove la carreggiata si restringe, il segnale stradale indica che oltre i 30 chilometri orari non si può andare. Ma, ovviamente, sono ben pochi quelli che lo rispettano. La conseguenza è che aumentano...