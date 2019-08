Via Cappuccini, altri 2 mesi di disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANTIEREPORDENONE Chiuso ufficialmente il cantiere, in via Cappuccini restano le modifiche alla viabilità, per consentire all'impresa di effettuare nel momento più opportuno le ultime opere, quelle cioè relative alla segnaletica e al verde. Con un'ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, è infatti stata stabilita la proroga per ulteriori due mesi, fino al 30 settembre, dei provvedimenti viabilistici adottati nei mesi scorsi per consentire i lavori e scaduti il 31 luglio. In particolare, si tratta dell'istituzione del...