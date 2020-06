LA SVOLTA

PORDENONE Anche all'Hospice di San Vito è finita. L'ultimo vero reparto Covid della provincia di Pordenone si è svuotato ieri e ora potrà tornare ad accogliere i pazienti per i quali era stato pensato e allestito a suo tempo. Si tratta dell'ennesimo segnale che testimonia come l'emergenza - quella fatta di contagi, ricoveri e purtroppo di tanti morti - se ne sia davvero andata. A confermare la notizia, ieri mattina, sono stati i vertici medico-sanitari della struttura sanvitese.

All'interno dell'Hospice, che si trova nella stessa ala del polo sanitario di San Vito che ospita anche la guardia medica, era rimasto un solo paziente: si trattava di un anziano trasferito settimane fa nella struttura dalla casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Nonostante le sue condizioni fossero da tempo in miglioramento, però, il paziente non aveva ancora ricevuto il famoso tampone negativo. Così tra i vertici dell'Hospice e quelli dell'Azienda sanitaria è iniziata una concertazione: l'obiettivo era quello di capire se ci fossero le condizioni per un trasferimento dell'unico ricoverato in un'altra struttura. Non mancavano i problemi, dal momento che lo spostamento sarebbe dovuto avvenire in assoluta sicurezza, ma ieri infine si è arrivati all'accordo, e l'anziano è stato portato nella Rsa di Maniago, che in passato aveva già accolto alcuni ex ospiti della casa di riposo di Castions.

IL FUTURO

L'Hospice di San Vito ora è vuoto. La penultima paziente a lasciare la struttura era stata la 102enne Domenica Babuin. Un'ala dell'edificio è già stata sanificata e ora si procederà ad effettuare il trattamento anche nel resto delle stanze. Un'operazione che dovrà essere minuziosa, perché l'Hospice si prepara a ritornare alla sua funzione originaria, cioè quella di un reparto in grado di assistere le persone più fragili, compresi i malati in fase terminale. La svolta si completerà verosimilmente giovedì. «Esprimo soddisfazione peril ripristino del reparto - ha detto il sindaco di San Vito, Antonio Di Bisceglie -, punto di riferimento anche della rete di cure palliative, e ringrazio tutte le associazioni che si sono prodigate, oltre a infermieri e operatori».

SUL TERRITORIO

Le strutture sanitarie pordenonesi ora sono quasi completamente Covid free, cioè libere da pazienti contagiati. Ne restano solamente sei ricoverati in ospedale a Pordenone ma a causa di altre patologie, alle quali si aggiunge la positività al Coronavirus.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA