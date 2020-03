PORDENONE Le regole nei Pronto soccorso. A Pordenone e a San Vito - dove c'è una maggiore affluenza - nella prima porta di ingresso del Pronto soccorso c'è un cartello che invita i pazienti che hanno i sintomi del Cond-19 (febbre, mal di gola, tosse, congiuntivite) a rivolgersi alla tenda esterna suonando il campanello al quale risponderà il personale del triage dello stesso pronto soccorso. Chi non ha accusa i sintomi ed entra troverà - prima del corridoio che conduce alla sala d'attesa del proto soccorso - un operatore volontario della Croce Rossa che interrogherà verbalmente tutte le persone con alcune domande che costituiscono un ulteriore filtro prima del vero triage per il pronto soccorso. Le domande riguardano i sintomi eventuali e quindi servono a smistare i pazienti o verso la tenda esterna o verso la sala d'attesa. In questo modo - secondo le procedure prevista dalla Regine - si evitano il più possibile situazioni di contatto nella sala d'attesa dei Pronto soccorso. Ieri pomeriggio la Protezione civile ha allestito due tende anche all'esterno del Cro di Aviano. Anche in questo caso serviranno a dirottare i pazienti che arrivano all'ingresso e denunciano gli eventuali sintomi della malattia o disturbi respiratori. In tutti i casi il contatto ultimo è con gli operatori del triage. Nei casi ritenuti a rischio si allertano le misure per prendere in carico il paziente. In provincia i posti di terapia intensiva - tra Pordenone e San Vito - sono una ventina, normalmente occupati all'80% dalle urgenze.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA