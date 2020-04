IL TEST

PORDENONE Con l'alba della fase due, arriveranno anche i test sierologici su larga scala. E il Friuli Venezia Giulia avrà finalmente una mappa più accurata del contagio, perché se tutto andrà come gli esperti sostengono si sarà in grado di definire l'andamento dell'epidemia includendo anche chi il virus non ha mai saputo di averlo. La notizia filtra dal laboratorio del Burlo Garofolo di Trieste dove lavora il professor Maurizio Ruscio. Il periodo da cerchiare in rosso è l'inizio di maggio, quando tutti i tasselli dovrebbero andare a posto.

IL METODO

Il test che sarà utilizzato in Friuli Venezia Giulia sarà del tipo Elisa. Si tratta di un versatile metodo d'analisi immunologica usato in biochimica per rilevare la presenza di una sostanza usando uno o più anticorpi ad uno dei quali è legato un enzima. L'obiettivo è quello di rintracciare nel campione di popolazione sottoposto all'analisi la cosiddetta sieroprevalenza, cioè la quota della popolazione con test positivo per una specifica malattia, in questo caso il Covid-19. Il test indaga sul siero, cioè sulla componente maggiormente liquida del sangue. Si andrà a cercare la risposta dell'organismo alla presenza del Coronavirus, un dato che potrebbe chiarire quante persone - estendendo il risultato del campione - siano state effettivamente toccate dal contagio. Si tratterà di un semplice prelievo, che in una prima fase dovrebbe riguardare le persone guarite dal Covid-19. In realtà i primi test sono già iniziati proprio a Pordenone, dove nei giorni scorsi alcuni pazienti che ce l'hanno fatta sono stati richiamati in ospedale per effettuare su base volontaria l'esame sierologico.

IL DIBATTITO

Test sierologici ed effettiva capacità di individuare gli anticorpi del Coronavirus: a livello nazionale il dibattito è aperto, con schiere di epidemiologi divisi sull'affidabilità dei risultati. Sembra infatti che molti test sperimentati nelle ultime settimane abbiano dato responsi contrastanti, come ad esempio valori legati agli anticorpi troppo bassi per essere considerati indicatori certi della presenza del Coronavirus. I test che sono in fase di sperimentazione in Friuli Venezia Giulia, sotto la supervisione del professor Ruscio, sembrano invece dare indicazioni incoraggianti. Ciò che filtra dal laboratorio triestino (e tanti risultati arrivano proprio da Pordenone, prima provincia ad aver messo in campo una fase embrionale dell'analisi sierologica) è una corrispondenza vicina al 100 per cento tra la presenza di anticorpi specifici e quella del Coronavirus. Agente patogeno e risposta immunitaria, tutto sembra combaciare. E dai primi test effettuati in regione pare anche che sia stata allontanata la possibilità che l'analisi sierologica confondesse la presenza del Sars-Cov2 (il virus attuale) con quella di altri Coronavirus, normali microrganismi che causano ad esempio varie forme di raffreddore. Sono stati svolti dei campionamenti su provette di siero risalenti al 2002 e la confusione tra virus non è emersa.

LA PROSPETTIVA

E' bene specificarlo: al momento il test sierologico non sostituisce la certezza diagnostica del doppio tampone. Non è sicuro, a meno di sviluppi empirici che ci si augura di poter annunciare, per agevolare ad esempio il lavoro nelle fabbriche o l'abbandono delle norme sul distanziamento sociale. L'analisi ha una funzione specifica, che viene prima delle altre: serve a capire non tanto quante persone abbiano contratto il virus, bensì quante non ne abbiano fatto la conoscenza. E da Trieste filtra una previsione: la prevalenza di sieropositività in Fvg sarà molto bassa, sicuramente inferiore a quella della Lombardia che si aggira attorno al 10 per cento della popolazione. La famosa e contestata immunità di gregge, in poche parole, è lontana anni luce. Siamo ancora vulnerabili.

Marco Agrusti

