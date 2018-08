Via ai test fisici per assumere agenti In netta minoranza le aspiranti vigilesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RINFORZIPORDENONE Attraverso il contributo appena erogato dalla Regione una somma di circa 18mila euro sarà utilizzata per l'acquisto di nuove divise e strumentazione per il corpo della polizia municipale. Intanto, in Comune prosegue l'iter per il concorso volto all'assunzione di nuovi sette agenti (oltre a garantire il turnover i rinforzi potenzieranno l'organico del corpo municipale) che entreranno nei ranghi guidati dal comandante Stefano Rossi. L'iter per le prove di selezione prevede i primi test fisici nei giorni di metà settembre....