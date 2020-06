VIA AGLI ESAMI

PORDENONE La maturità della mascherina ha preso avvio oggi in scuole sicure, poiché ogni protocollo di sicurezza è rispettato alla lettera. Una maturità all'insegna della regolarità, senza buste che provengono dal ministero da aprire e faldoni da correggere dopo gli iscritti. Un esame di Stato per circa 1600 candidati a tutti gli effetti light, sulla scia dell'anno scolastico appena concluso. Si tratta di un esame serio se pur ridotto rispetto al passato, condotto con professionalità e con attenzione alle norme dettate dal Dipartimento di prevenzione dell'Asfo, dichiara la dirigente del Mattiussi-Pertini, Alessandra Rosset, presidente di commissione all'istituto Flora. Qualora un candidato o un docente manifestasse sintomi influenzali con febbre, dovrà accedere alla stanza Covid, un locale predisposto all'interno di ogni istituto e dovrà prontamente tornare a casa e contattare il medico curante.

Sarà una strana maturità fa notare il dirigente Giovanni Dalla Torre dell'Isis Zanussi le mascherine e il distanziamento lasciano le persone come sospese, viene un po' meno l'ansia e la tensione, tutto si risolve in un semplice colloquio che lascia l'amaro in bocca a quanti avrebbero potuto dimostrare il loro valore. Ingressi contingentati e distanza di due metri, quando in ogni altro luogo di lavoro risulta di un metro. I collaboratori scolastici tra un candidato e l'altro passano a pulire i banchi, ma non si tratterà di sanificazione. Il tutto consentirà ai maturandi di sostenere il colloquio di un'ora partendo da un loro elaborato predisposto in una quindicina di giorni in piena sicurezza. I docenti interni sanno benissimo come hanno lavorato in questi anni i loro allievi. Solo in dieci scuole in tutta la regione sarà presente il servizio di Croce rossa, composto non da personale sanitario, ma da volontari. Qualora uno studente dimenticasse la mascherina, ovviamente gli verrà consegnata dalla scuola. I docenti indossano mascherine chirurgiche per tutto l'esame, mentre i maturandi di cotone o non strettamente chirurgiche che possono abbassare durante il colloquio. A questo proposito ricordiamo che Poste italiane ha consegnato per conto della Protezione civile a 65 istituti scolastici delle province di Pordenone (16), Gorizia (9), Udine (27) e Trieste (13) i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti.

Il liceo Grigoletti fa sapere la dirigente Ornella Varin è contornato ovunque di nastri bianchi e rossi con indicati i percorsi, ovunque ci sono saponi igienizzati e immancabili le mascherine. Intendiamo valorizzare gli studenti che hanno lavorato di più in quest'anno così difficile per i nostri ragazzi, vogliamo davvero privilegiare l'aspetto umano. Anche la dirigente Paola Stufferi del Flora in servizio all'Ipsia di San Vito è della stessa idea e ricorda come i ragazzi vivano comunque il momento come un passo importante, un esame serio in cui mettere in evidenza quanto appreso in cinque anni di studio. Sarà una maturità che i nostri studenti ricorderanno più di ogni altra spiega Laura Borin, dirigente del Kennedy un ritorno a scuola dopo quasi quattro mesi con le mascherine, a noi il compito di accoglierli in modo che possano mostrare alla commissione il loro valore. Di certo una maturità senza previsione di bocciatura, perché quale commissione si prenderebbe il rischio di un ricorso in questo momento di emergenza?

