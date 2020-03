L'OMAGGIO

PORDENONE Il vescovo Giuseppe Pellegrini, munito di mascherina, è entrato nel cimitero di via Cappuccini a Pordenone alle 10.40. Accompagnato su un pick-up guidato da un membro della Protezione civile, ha incontrato il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Emanuele Loperfido. A quel punto ha preso il via una cerimonia: breve, senza pubblico, tutto a norma. L'obiettivo però era molto più grande della mole stessa dell'evento: ricordare le vittime del Coronavirus che non hanno potuto avere in dono un funerale. «L'intenzione è di affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, nonché di esprimere - anche in questo modo l'ulteriore vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore. La presenza del sindaco di Pordenone, che ringrazio per aver accolto l'invito, non è affatto formale, ma vuole significare quella convergenza di sostegno sul territorio, ancor più stringente in questi tempi inediti a beneficio di tutta la popolazione», ha detto monsignor Pellegrini. «Nelle nostre parrocchie - ha aggiunto - non possiamo dare un degno saluto ai nostri cari defunti, con ulteriore dolore per i famigliari. Il vostro dolore è il mio dolore. Ma la storia, lo sappiamo, non è solo paura: è rinascita, è coraggio, è ripresa, quella che tutti auspichiamo, ma che sappiamo non essere a breve e ci attendono tempi lunghi».

IN MUNICIPIO

Archiviato positivamente lo slittamento al 31 maggio della Tari, il Comune lavora per poter mandare avanti almeno i cantieri urgenti. Ieri altra riunione del nuovo gruppo di lavoro: si sta tentando di coinvolgere nel dialogo anche le ditte - tante - provenienti da fuori regione. Sono state individuate subito, invece, le prime quattro-cinque abitazioni che potranno essere messe a disposizione degli operatori sanitari che lavorano negli ospedali. Altra questione importante: il Comune sta lavorando per sospendere il pagamento degli scuolabus e per elargire voucher per i servizi già pagati. Sono in arrivo anche i contributi del bando imprese. La tassa automobilistica regionale slitta a fine giugno.

MASCHERINE

Prosegue la consegna delle mascherine ai cittadini. Ieri ad esempio è toccato a Caneva. Nell'arco di 7-10 giorni saranno raggiunti tutti i comuni della regione. In programma c'è la consegna di una busta con le due mascherine ogni 7-8 famiglie, dal momento che la produzione giornaliera arriva a 20mila dispositivi al giorno. La decisione sulla priorità della consegna spetta ai sindaci, dettaglio che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Vengono prima gli over 75. A Pordenone sono arrivate anche altre 5mila mascherine dalla comunità cinese.

M.A.

