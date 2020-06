VERTENZE ESTIVE

PORDENONE Finora il problema si è manifestato solo durante qualche giornata in cui le temperature sono salite. Ma la questione esploderà non appena il caldo si farà sentire all'interno dei capannoni industriali. In più di qualche fabbrica del territorio il sindacato si sta organizzando per cercare di affrontare con le aziende la gestione del problema delle mascherine che - in presenza di alte temperature - diventano più difficili da sopportare. Ma vi è anche un'altra questione che nelle prossime settimane potrebbe occupare i tavoli di confronto tra imprese e sindacati. In particolare nel comparto della metalmeccanica: il tema della possibile richiesta di lavorare l'intero mese di agosto saltando così le ferie. Un questione che non è ancora emersa, ma che è sotto traccia. «Non c'è alcuna preclusione. Ma - sottolinea Maurizio Marcon, segretario regionale della Fiom-Cgil - nel caso in cui dovessero presentarsi necessità, ma va costruito il consenso. Deve però essere chiaro che si dovrà tenere presenti le condizioni della volontarietà e anche degli incentivi. I lavoratori della meccanica in molti casi si sono fermati solo due o tre ettimane. Non certo due mesi. E il momento attuale non è certo facile nei luoghi di lavoro».

IPOTESI LONTANA

Ma, almeno in questo momento, la possibilità che vi siano fabbriche con ordinativi tali da prevedere un'apertura degli impianti in agosto è piuttosto lontana. Anzi, il problema sembra essere quello di una mancanza di visibilità e di ordinativi sui mercati. In particolare per quelle aziende che lavorano molto con l'estero. L'export, infatti, è ancora bloccato in buona parte dei mercati di riferimento del sistema manifatturiero del Friuli occidentale. Tanto che negli ultimi giorni, dopo il via libera dell'ultimo decreto governativo, è partita una sorta di richiesta da parte delle aziende anche delle ultime quattro settimane di cassa integrazione del secondo pacchetto di nove settimane complessive. In un primo tempo era stato stabilito che le ultime quattro settimane potevano essere utilizzate soltanto dal prossimo primo settembre in poi. L'ultimo provvedimento governativo ha invece - evidentemente raccogliendo l'istanza da parte del mondo delle imprese e del sindacato - previsto la possibilità di utilizzare l'intero pacchetto di nove settimane da subito. E anche sul territorio le imprese sono partite con l'invio delle richieste all'Inps. Segno che le previsioni per l'andamento delle commesse nelle prossime settimane non è dei migliori.

IL NODO MASCHERINE

Tornando alla gestione delle questioni legate alla sicurezza all'interno dei reparti produttivi in diverse situazioni è emerso il tema della difficoltà di indossare le mascherine quando le temperature a ridosso degli impianti diventano insopportabili. «Cercheremo - sottolinea il sindacato - di usare il buon senso cercando di applicare i protocolli di sicurezza in modo che i lavoratori possano continuare a lavorare in condizioni sopportabili. In alcuni casi abbiamo chiesto che vengano allungate le pause in linea in modo da consentire dei momenti di respiro più lunghi per gli operatori». Con il rialzo delle temperature si è anche aperta la questione dei condizionatori. I protocolli non vietano l'accensione, ma stabiliscono una serie di condizioni tra la quali la sanificazione e un orientamento diffuso dell'aria non direzionale. Insomma, appena farà più caldo non è escluso l'inasprirsi di qualche vertenza.

d.l.

